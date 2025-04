Roma-Juventus, Cambiaso e Douglas Luiz ce la fanno? Le ultime

Domenica sera la Juventus sarà impegnata all’Olimpico contro la Roma in un match cruciale per la corsa alla Champions League. La sfida, valida per la 31ª giornata di Serie A, rappresenta un banco di prova importante per i bianconeri, chiamati a difendere la propria posizione in classifica contro un’avversaria diretta.Tra i temi principali in casa Juve c’è il recupero di Douglas Luiz e Andrea Cambiaso. Entrambi i giocatori stanno lavorando per essere disponibili e, al momento, permane un cauto ottimismo sulla loro convocazione. La presenza di Cambiaso sarebbe fondamentale per garantire maggiore spinta sulle fasce, mentre Douglas Luiz potrebbe offrire qualità e dinamismo al centrocampo.

La decisione finale verrà presa dallo staff medico nei prossimi giorni, ma la Juventus spera di poter contare su entrambi per affrontare al meglio la sfida contro la Roma e conquistare punti preziosi nella volata Champions.