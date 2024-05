Roma-Juventus, caso Weah: il racconto

Con il format Bordocam, Dazn esamina nel dettaglio quanto successo durante l'ultimo impegno di campionato della Juventus , contro la. Immagini e voci non raccolte in diretta durante la partita che vengono condivise con gli appassionati. E nell'ultima puntata, tra i vari momenti vivisezionati, c'è quello dell'intervento di Timothysuche tante polemiche ha suscitato.Si parte dal fallo e dalle immediate reazioni.si avvicina al direttore di gara Colombo e dice: "". A bordocampo,con il quarto uomo: "", ribatte Allegri : "".Nel frattempo,rimane a terra einsiste affinché si rialzi, scatenando un piccolo e breve parapiglia in mezzo al campo durante il quale interviene anche, a chiedere calma.Ancora a bordocampo,si confrontano. Il difensore dice che manca il cartellino: ". Chiesa fa un gesto con la testa cheinterpreta in senso affermativo e così la sua protesta si rafforza con i direttori di gara.