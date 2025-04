Roma-Juventus, boom di ascolti: tutti i dati di DAZN

AFP or licensors

In quanti hanno seguito Roma-Juventus

Come riportato da Calcio & Finanza, su Dazn si sono registratinel week-end calcistico della 31^ giornata di Serie A, quello concluso ieri sera con la sfida tra Bologna e Napoli terminata 1-1. Le sfide del massimo campionato italiano cominciate venerdì hanno avuto ottimi ascolti, trascinati soprattutto dal big match tra Roma eallo Stadio Olimpico di domenica.La sfida tra i giallorossi e i bianconeri (1-1) è stata trasmessa gratuitamente in chiaro (con il solo obbligo per gli spettatori di registrarsi) ed è stata seguita da 2.006.082 di spettatori.

Tutti gli ascolti della 31^ giornata di Serie A

Venerdì 4 aprile, ore 20.45, Genoa-Udinese: 181.093 spettatori (co-esclusiva con Sky)

Sabato 5 aprile, ore 15.00, Monza-Como: 190.616 spettatori

Sabato 5 aprile, ore 18.00 ,Parma-Inter: 767.923 spettatori

Sabato 5 aprile, ore 20.45, Milan-Fiorentina: 632.345 spettatori (co-esclusiva con Sky)

Domenica 6 aprile, ore 12.30, Lecce-Venezia: 249.922 spettatori

Domenica 6 aprile, ore 15.00, Empoli-Cagliari: 98.928 spettatori

Domenica 6 aprile, ore 15.00, Torino-Verona: 97.429 spettatori

Domenica 6 aprile, ore 18.00, Atalanta-Lazio: 485.588 spettatori (co-esclusiva con Sky)

Domenica 6 aprile, ore 20.45, Roma-Juventus: 2.006.082 spettatori

Lunedì 7 aprile, ore 20.45, Bologna-Napoli: 1.146.100 spettatori

