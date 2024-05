Questa partita sembra un preliminare di. Bisogna maneggiarla con cautela, perché la tensione è alle stelle.non è mai una partita qualunque, ma in questo caso può tracciare una linea netta fra i rispettivi percorsi. Se Allegri vince, si assicura il posto desiderato in prima classe con tre giornate d’anticipo.Dall'altra parte, considerando il -6 in classifica, De Rossi deve cercare di vincere per ridurre lo svantaggio e, soprattutto, tenere il passo dell’Atalanta, che domani probabilmente farà incetta a Salerno. In caso di sconfitta - sarebbe la terza di fila all'Olimpico tra campionato e coppa - rischierebbe di abbandonare già l'obiettivo con la reale possibilità di essere sorpassato dalla Lazio. Quando Allegri parla di "ultima spiaggia" per la Roma, riprendendo un concetto analogo sottolineato da De Rossi nel descrivere l'attesa del Milan prima del quarto di Europa League, non dice affatto una sciocchezza.