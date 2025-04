Roma-Juventus, arriva il messaggio social di Nainggolan

AFP via Getty Images

Radja Nainggolan torna a far parlare di sé nel mondo giallorosso, stavolta attraverso i social. L’ex centrocampista della Roma ha condiviso su Instagram un video che mostra il suo gol in un celebre Roma-Juventus della stagione 2016/2017, partita vinta 3-1 dai capitolini allo stadio Olimpico.Il filmato, accompagnato da una didascalia carica di passione, ha subito fatto il giro del web tra i tifosi romanisti. Queste le parole scelte da Nainggolan per accendere l’entusiasmo a poche ore dalla sfida in programma questa sera alle 20.45 contro i bianconeri: “Oggi si rigioca questa partita per un obiettivo importante… daje Roma, bei ricordi.”

Con questo messaggio, il “Ninja” ha voluto sostenere la squadra di Ranieri e richiamare alla memoria una delle vittorie più sentite dell’ultimo decennio. In quella gara del 2017, il belga siglò la terza rete con una conclusione potente e precisa, chiudendo i conti in una serata da incorniciare.