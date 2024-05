Designata la squadra arbitrale del match train programma domenica 5 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. A dirigere la sfida, importante per entrambe le squadre, sarà Andreadella sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio e Fabiano Preti. Scelto come Quarto uomo Marco Guida, mentre alci sarà Aleandrocon Federico Dionisi. In attesa del fischio d'inizio, i bianconeri sono già al lavoro per preparare la sfida, mentre i giallorossi saranno impegnati in campo anche stasera in Europa League contro il Bayer Leverkusen.