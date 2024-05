Roma-Juventus, chi gioca tra Chiesa e Yildiz?

Kenan Yildiz ha ritrovato la titolarità nell'ultima partita di campionato contro il Milan, dopo che era sempre subentrato nelle settimane precedenti. Domenica la Juventus affronterà la Roma allo stadio Olimpico. Chi giocherà in attacco insieme a Dusan Vlahovic?Allegri darà indicazioni più chiare in conferenza stampa (in programma domani) ma a meno di sorpese, accanto a Vlahovic dovrebbe tornare titolare Federico Chiesa. Nelle gerarchie, l'attaccante italiano è avanti a Yildiz e quanto successo con il Milan dovrebbe essere un caso isolato. Chiesa è pronto a riprendersi la maglia da titolare con il turco che sarà un'arma a partita in corso.