La Juventus intensifica il lavoro verso la Roma: il programma di Tudor

2025 Getty Images

La Juventus continua a lavorare verso il big match contro la Roma, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria di sabato. I bianconeri sono tornati al successo dopo le ultime due brutte sconfitte, che sono costate l'esonero a. Dal suo arrivo, Tudor ha avuto a disposizione l'intera squadra per tre sedute, ma ha già dimostrato di voler lasciare la sua impronta.Tanti cambi, dal sistema di gioco ai ruoli in campo, con la consapevolezza che ci sarà da lavorare e soprattutto vincere. "Le emozioni sono belle, ma le vittorie di più": le parole del nuovo allenatore bianconero hanno fotografato alla perfezione, dunque servirà ben più della semplice voglia di migliorare, che rimane però alla base.

Il programma di Tudor verso Roma-Juventus

Tudor dovrà già fare a meno di un titolarissimo come Federico Gatti , che rimarrà ai box per circa 30 giorni a causa della frattura della diafisi del perone. L'ex Marsiglia dovrà cambiare i piani per la linea difensiva, e dunque potrebbe trovare maggiore spazio, entrato proprio al posto di Gatti nel match contro il Genoa, ma saranno i giorni successivi a dare più indicazioni.Intanto, la Juve continua a lavorare verso il big match contro la. I giallorossi sono la squadra che ha conquistato più punti nel 2025, staccando sia ilsecondo sia la capolista Inter. Proprio per questo i bianconeri vogliono preparare la gara nel miglior modo possibile, per dare continuità ai risultati e rimanere sulla scia del quarto posto.Dopo aver lavorato maggiormente sulla parte atletica nella giornata di oggi, Tudor ha previsto unaper domani. La Juventus scenderà dunque in campo sia al mattino che al pomeriggio, a dimostrazione della volontà di lavorare sempre con più intensità.