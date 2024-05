Le parole di Allegri in conferenza



I numeri di Weah in questa stagione

31 presenze (27 in campionato)

1 gol in Coppa Italia

2 assist (1 in campionato)

Timothypotrebbe essere la carta a sorpresa - ma neanche tanto - di Massimiliano Allegri per Roma-Juventus. L'esterno americano è infatti pronto a scendere dal primo minuto anche nella sfida dell'Olimpico, lo stesso stadio che l'ha riconsegnato in maniera diversa alla squadra bianconera. E' stato il suo, infatti, l'assist decisivo per Milik che ha regalato la finale di Coppa Italia alla Juve."Può essere un titolare? Ha fatto una buona partita, nell'ultimo periodo sta meglio, è più in fiducia. Potrebbe giocare dall'inizio", le parole di ieri di Massimiliano Allegri, direttamente dalla conferenza stampa. Dichiarazioni che avevano lasciato più di uno spiraglio all'americano, ora pronto a sfruttare il momento positivo.