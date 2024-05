L'allenatore deve risolvere gli ultimi dubbi sulla formazione che affronterà la squadra di, con l'unico ballottaggio che riguarda Weah e McKennie per decidere chi giocherà a centrocampo: al momento, l'americano sembra avere un vantaggio sull'ex Schalke. Non ci sono invece dubbi sulla coppia d'attacco, poiché nel suo 3-5-2 Allegri darà spazio a Dusane Federico, che tornerà dal primo minuto dopo essere subentrato nell'ultima mezz'ora contro il Milan al posto di. Nessun dubbio, dunque, alla vigilia: toccherà ai due ex Fiorentina.