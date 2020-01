Nicolò Zaniolo ci sarà, domenica prossima allo Stadio Olimpico per il big match di giornata tra Roma e Juventus. Il talento dei giallorossi, uscito acciaccato dalla sfida con il Torino, ha infatti rinunciato a partecipare alla manifestazione Pitti che si organizza annualmente a Firenze. Come riportato da Sky Sport, il trequartista classe '99 è rimasto a Trigoria, proprio per farsi trovare al meglio per la partita contro i bianconeri. Un test-mercato, visto il fascino che il giocatore ha sempre suscitato sulla dirigenza juventina.