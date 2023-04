SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

Una gara decisiva, che la Juventus Women perde per 3-2 allo stadio Tre Fontane di Roma. Non bastano le reti di Bonansea e Caruso, ribaltano la gara Andressa, Giacinti e Roman Haug. Lo Scudetto ora è davvero più lontano: le giallorosse salgono a undici punti di vantaggio in classifica.IL TABELLINOMarcatrici: 14' Bonansea (J), 16' Andressa (R), 26' Caruso (J) rig., 61' Giacinti (R), 87' Roman Haug (R)ROMA WOMEN (4-3-3): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Di Guglielmo; Andressa (80' Kramzar), Giugliano, Greggi; Haavi, Giacinti (80' Roman Haug), Glionna (58' Serturini). All. SpugnaA disp: Ohrstrom, Cinotti, Ciccotti, Kollmats, Landstrom. Minami.JUVE WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin, Gama, Lenzini (79' Sembrant), Salvai, Boattin; Caruso (67' Pedersen), Gunnarsdottir, Grosso; Bonansea (67' Cantore), Nystrom, Beerensteyn (79' Duljian). All. MontemurroA disp: Aprile, Forcinella, Simon, Cernoia, Girelli.Ammonite: Gunnarsdottir (J), Bonansea (J), Grosso (J), Linari (R), Andressa (R)TRIPLICE FISCHIO87'- GOL ROMA con Roman Haug che di testa salta tra Gama e Sembrant e super PPM75'- Infortunio alla testa per Beerensteyn, sbilanciata da Andressa cade e viene chiamato l'ingresso dell'ambulanza nel rettangolo di gioco69'- Cross teso di Cantore per la testa di Pedersen che prova a piazzare il pallone ma respinge Ceasar67'- Cambia la Juve, entrano Pedersen e Cantore per Caruso e Bonansea61'- GOL ROMA Giacinti ruba palla a Lenzini che lamenta un fallo, dal limite dell'area calcia forte e supera PPM58'- Cambia la Roma, esce Glionna ed entra Serturini55'- tentativo di Haavi dalla lunga distanza direttamente in porta, sporca i guantoni PPM48'- Ammonita Linari per fallo su Caruso46'- Via alla ripresaINTERVALLO48'- Gama ad un soffio dal tris. Dagli sviluppi di corner il capitano bianconero svetta di testa ma il pallone sfiora il palo.38'- AMMONITA BONANSEA33'- AMMONITA GUNNARSDOTTIR per fallo su Greggi26'-GOL CARUSO Dagli undici metri Caruso raddoppia24'- Rigore per la Juventus, intervento di Wenninger ai danni di Beerensteyn24'- Traversa di Beerensteyn che si invola16'- GOL ROMA Giacinti calcia addosso a PPM ma sulla respinta arriva Andressa che a porta vuota segna14'- BONANSEA GOL, grande azione della numero 11 che crea un'azione personale e calcia ad incrociare per il vantaggio bianconero10'- Dagli sviluppi di un corner, Wenninger alza un campanile che trova la testa di Linari, pallone che si stampa sulla traversa.2'- Giacinti si invola a tu per tu con Peyraud-Magnin che però neutralizzaCALCIO D'INIZIO