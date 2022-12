Allo stadio Tre Fontane discende in campo laWomen di Joe Montemurro per il big match valido per la tdel campionato di Serie A Femminile. La gara di andata si è conclusa con la vittoria delle bianconere grazie alla rete di Valentina Cernoia. In classifica la Roma è prima a quota 30 punti mentre la Juventus attualmente al terzo posto con 25.in attesa: in attesa