Troppo presto per parlare di big match scudetto? Forse sì, ma in questa prima parte di stagione ladell'ex allenatoresi è dimostrata essere la pretendente più credibile al titolo che appartiene alle bianconere. Oggi la sfida verità, alle 14:30, tra le giallorosse e la. La squadra diarriva nel migliore dei modi alla partita, avendo recuperatoe con una solidità difensiva fin qui mai scalpita in campionato. Oggi, l'esame di maturità, che potrebbe già rappresentare un bivio per la stagione.0-0(4-2-3-1): Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Greggi, Thaisa; Glionna, Andressa, Serturini; Pirone.: Baldi, Soffia, Bernauer, Lazaro, Pacioni, Pettenuzzo, Vigliucci, Ferrara, Bergersen.. Spugna(4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Salvai, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig.. Aprile, Nilden, Lundorf, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Beccari, Pfattner, Staskova​.. Montemurro: Sig. ​Alessandro Di Graci della sezione di Como- Pirone di testa da distanza ravvicinata, colpisce male e spara alto- Entrata da dietro su Girelli in area, per l'arbitro non è fallo- Cross pericoloso di Bonansea, Hyyrynen ci prova in rovesciata ma colpisce male- Primo squillo Roma, tiro dalla distanza di Glionna, conclusione debole- Via al match