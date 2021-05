Dal sito ufficiale della Juventus: "PRECEDENTI - La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti in Serie A con la Roma con un punteggio aggregato di 13-1. Tuttavia, considerando tutte le competizioni, le bianconere hanno perso uno degli ultimi due incroci e subito sei reti negli ultimi quattro.



STRISCIA - La Roma ha chiuso in parità le ultime due gare di Serie A (vs Milan e Florentia) e potrebbe arrivare a tre pareggi di fila per la prima volta nella massima serie. La Juventus ha vinto l’ultima trasferta di Serie A senza subire gol e potrebbe collezionare almeno due successi consecutivi in esterna mantenendo la porta inviolata per la terza volta in questo campionato.



CASA/TRASFERTA - La Juventus ha segnato 25 gol in trasferta in questo campionato (più di qualsiasi altra squadra nel torneo); nessuna formazione però conta più clean sheet interni della Roma nella Serie A 2020/21 (sei, inclusi quattro nelle ultime cinque al Tre Fontane).



QUESTIONE DI TESTA - La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (10, uno dei quali proprio contro la Roma all’andata) e l’unica che non ne ha subiti con questo fondamentale nella Serie A 2020/21.



CARUSO-GIRELLI - La Roma è l’unica squadra contro cui Cristiana Girelli ha segnato almeno un gol in tre competizioni diverse da quando indossa la maglia della Juventus (tre reti in Serie A, una in Supercoppa, una in Coppa Italia). Arianna Caruso ha preso parte a tre degli ultimi cinque gol della Juventus in Serie A contro la Roma (una rete e due assist, entrambi per Cristiana Girelli)."