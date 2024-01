LaWomen a Cremona, allo stadio Zinni si accaparra la Supercoppa Italiana Frecciarossa dopo la sconfitta ai calci di rigore dello scorso anno. Ad aprire le marcature l'autogol di Viens, poi il pareggio di Saki Kumagai ma alla fine a deciderla è Maelle. Queste le nostre pagelle:Osserva il tiro di Kumagai, impotente, poi devia in maniera provvidenziale su Giugliano.Duella con Haavi che, onestamente, fa paura. Nel primo tempo se la cava, solida.Devia una conclusione di Haavi facendola finire sul fondo. Torna titolare dopo diverso tempo ma regge bene la gara.Quando la palla scotta è lei a togliere le castagne dal fuoco. La sua esperienza in questa gara si vede tutta.In copertura su Viens nel primo tempo è preziosa, una gara di sacrificio con la fascia da capitano al braccio.Non brilla come al solito, sul gol di Kumagai è leggera su Greggi. Ha energie da vendere, corsa incredibile fino alla fine.La grande novità di giornata è lei con la sua fisicità. Mette lo zampino (o meglio, il piede) in occasione della rete che sblocca la gara. Poi cala, con il passare dei minuti.Il pallone dai suoi piedi non si scolla, mette ordine a centrocampo e ha sempre una visione invidiabile di gioco. Dal 88'S.V. ma entra e l'intero stadio fa un boato.Cosa si divora con il ginocchio nel primo tempo. Montemurro nella ripresa le dice più volte "dai Sofi dai Sofi" per incitarla a sacrificarsi ancora nella fase difensiva, stremata lascia il campo, non impeccabile. Dal 73'Da riferimento centrale offensivo non riesce a mettere in mostra tutte le sue qualità. Ci prova, quando riesce a ripartire alla Roma in velocità e campo aperto fa paura.Che gol. Tutti a bocca aperta, ricorda quasi il mancino di Dybala, mette in seria difficoltà Di Guglielmo in più occasioni, decisiva. Dal 73'S.V.Il ritiro ha fatto bene alle sue ragazze, lo si vede dalla grinta che mettono in campo dall'avvio della gara. Una gara preparata bene, la scelta di Gunnarsdottr ripagata da una buona prestazione dell'islandese.