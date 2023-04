Una gara importante, un big match decisivo quello da cui era attesa la Juventus Women oggi. Non riesce però ad emergere ed esce dal Tre Fontane di Roma con le ossa rotte ed i sogni Scudetto quasi infranti. Questi i nostri voti:Più di cosi non può fare. Neutralizza subito un'offensiva di Giacinti e anche sul gol le chiude lo specchio. Forse poteva fare di più sulla conclusione di Giacinti che le passa tra i guantoni.Spinge, si batte e lotta. in occasione del gol della Roma di Roman Haug ha qualche colpa. Dal 89'S.V.Leggera in marcatura su Andressa in occasione della rete del vantaggio. Permette a Linari di saltare che colpisce la traversa. Oggi per niente in giornata. Dal 79'5,5 lei e Gama si guardano sul gol di Roman Haug.Spinge, non si fa superare, instaura un duello di livello con Giacinti.Una partenza in sordina ma poi cresce. Nel complesso una gara sufficiente.Nata e cresciuta a Roma, si ispira a Totti e si trova a dover battere un rigore tra i fischi. Glaciale dagli undici metri ma poco incisiva nel resto della gara. Dal 67'5,5 un colpo di testa sprecato e poco altro.Meno del solito. Luci e ombre ma può fare di più.Contro la Roma si esalta. Una buona gara con una bella conclusione dal limite dell'area che impegna un grande intervento di Ceasar verso la fine della gara. Una delle migliori.- Bene in avvio, un guizzo vincente sblocca la gara poi forse deve fare i conti con la stanchezza, sul pareggio di Andressa si sacrifica. Dal 67'6,5 almeno ci prova, entra bene in gara con grinta e cuore.Certo, sostituire a 10 minuti dal calcio d'inizio Cristiana Girelli in una gara chiave non è semplice. In partita però non entra proprio, perde quasi tutti i duelli, assente.Corre, si batte e si procura il rigore. Nella ripresa cade sbattendo la testa e lascia il campo. Dal 83' Duljian S.V.Non una gara semplice ma la Juve non la affronta nel migliore dei modi. Certo, le assenze pesano e si sente. Si infrangono qui quasi tutti i sogni Scudetto delle bianconere dopo cinque anni di successi.