La prima sconfitta della stagione della Juventus Women arriva nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, contro la Roma, che si è imposta per 2-1 sulle ragazze di Guarino. Saranno decisivi i secondi 90’, con la qualificazione alla finale ancora aperta.



Giuliani 5,5 – Rischia di combinare un pasticcio, salvato da un intervento di Sembrant sulla linea



(uscita sconclusionata, salvata da Sembrant);



Hyyrynen 6 – Difende bene la sua fascia (72′ Lundorf 5.5)



Salvai 6 – Fa buona guardia a Giuliani



Sembrant 7 – Evita il peggio dopo una brutta uscita di Giuliani, salvando sulla linea un tiro a botta sicura



Boattin 5,5 – Debole sulla sterzata di Serturini in occasione del secondo gol



Caruso 6 – Fa legna a centrocampo, in una gara piuttosto complicata (72′ Rosucci 6)



Pedersen 5,5 – L’errore sul gol di Serturini incide sulla gara



Cernoia 6 – Ci prova in diverse occasioni, senza mai sfondare



Maria Alves 5 – Esce al termine del primo tempo, prestazione da rivedere (46’ Bonansea 7 – Entra e serve l’assist per Hurtig, poi lascia il campo (58′ Zamanian 6)



Girelli 6 – Esce dal campo infortunata, dopo una gara dalle poche occasioni, dove la sua qualità risulta sempre preziosa per le compagne



Hurtig 6,5 – Segna il gol del momentaneo pareggio, duettando bene con Bonansea



Guarino 6 – la squadra perde tenuta sul finale, proprio quando subisce il gol del vantaggio