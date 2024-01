Una gara dal sapore speciale, una finale ed un trofeo in palio. LaWomen con la grinta, la volontà di riscattare la sconfitta in Supercoppa di un anno fa ai calci di rigore. Laper confermarsi, proprio dopo la vittoria di un anno fa a Parma. Juventus e Roma sono le due principali potenze di questo campionato di Serie A Femminile che oggi si sfidano aper il primo trofeo in palio della stagione. Un atmosfera speciale, a cantare l'inno di Mameli prima della gara è Arisa. Sono oltre 5 mila i biglietti staccati, a dimostrazione della bella cornice di pubblico che attende la sfida. Tutta da seguire, con noi, qui su IlBianconero.