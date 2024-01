Domani alle ore 15.15 il calcio d'inizio della sfida traWomen e Roma allo stadio Giovanni Zinni di Cremona. L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la finale di Supercoppa italiana. A dirigere la gara sarà il fischietto di Silviadella sezione di Rovereto, con Decorato e Signorelli come assistenti. Quarto uomo sarà invece il signor Diop. Appuntamento quindi a Cremona alle 15.15 dove a cantare l'inno di Italia di Mameli sarà la voce di Arisa. Nell'intervallo poi è prevista una commemorazione per Gianluca Vialli.