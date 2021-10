Vittoria pesantissima della Juventus Women che batte 2 a 1 le dirette avversarie della Roma. Di seguito le pagelle del match:– Ha grosse responsabilità sul gol dell’1 a 0, la respinta corta è un assist per Di Guglielmo. Non dà sicurezza al reparto, altri errori rischiano di compromettere la partita– Serturini è un cliente scomodo sulla sua fascia, riesce ad ammortizzare le sue avanzate– Ha parte di responsabilità sul gol dell’1 a 0, perde completamente di vista l’inserimento di Di Guglielmo e non protegge l’intervento del portiere. In generale, qualche imprecisione di troppo in marcatura e una prestazione lontana dalla sufficienza– Chiusure fondamentali, tiene in piedi la Juve, dimostra carattere e personalità. Carica sulle sue spalle il peso del reparto difensivo, e su di lei sembra pesare come piuma (Dal 58’- Contribuisce in copertura e in fase avanzata)– Bene in copertura, nel secondo tempo trova anche spazio per salire. Tanti meriti nell'azione che porta al pari di Rosucci– Manca il consueto filtro in mediana, dove le giallorosse spadroneggiano, nel primo tempo. Nel secondo sale di livello e segna una rete di eguale bellezza e importanza (Dal 79'Segna uno dei gol più importanti della sua avventura in bianconero, ed è un gol bellissimo)– Costruzione farraginosa e imprecisa, che rende la manovra bianconera lenta e prevedibile– Viene pressoché annullata dal centrocampo avversario, non riesce a sprigionare la fantasia che la contraddistingue e che permette alla Juventus di infilare le avversarie (Dal 69'- Tosta in mezzo al campo)– Mai determinante in avanti nel corso dei 90', tanti piccoli errori che, messi insieme, penalizzano la manovra offensiva– Generosa nello scendere a centrocampo e aiutare la manovra, tenere palla alta. In zona rete, però, mancano le occasioni, non solo per colpa sua– I suoi spunti possono essere micidiali per le avversarie. Oggi, però, gioca troppo sola e si intestardisce con i dribbling, invece di servire le compagne (Dal 79'Gioca con il fuoco dentro e sfiora un gol dopo una grande accelerazione)– Ribalta la gara con i cambi, ma il primo tempo delle bianconere è da mandare presto nel dimenticatoio