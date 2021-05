1







di Marco Amato

Le Juventus Women battono la Roma 1 a 0 e mettono a registro la 21esima vittoria in campionato su 21 partite.



GIULIANI 6.5 – Le compagne davanti la proteggono bene, ma quando serve i suoi guantoni blindano la porta



LUNDORF 6.5 – Serturini è una cliente scomoda: la soffre, ma riesce egualmente ad arginarla



GAMA 6.5 – Rende apparentemente semplici anche le cose più difficili



SALVAI 7 – Tante chiusure decisive, prova impeccabile!



BOATTIN 7 – Una certezza! Dalla sua parte non si passa e, come al solito, non disdegna di farsi vedere in avanti



MARIA ALVES 7 – Primo tempo con diversi errori in momenti decisivi. Nel secondo confeziona un assist al bacio ed è protagonista di una chiusura difensiva decisiva (Dall'84' BERTI s.v. - Un cross delizioso al novantesimo



CARUSO 6 – Piede caldo e qualche buon lancio nel primo tempo, nella ripresa cala



ROSUCCI 6.5 – Nella seconda parte di stagione la crescita è costante e notevole: altra prova da leader, comanda in mezzo al campo e lotta come una guerriera



BONANSEA 7.5 – Fin dal fischio d'inizio è la più attiva delle sue e la più pericolosa per la Roma; una prestazione di altissimo livello coronata da un gol al volo (Dal 90' HYYRYNEN s.v. - entra a fine partita per togliere Bonansea con i crampi)



GIRELLI 6 – Una buona occasione per gonfiare la rete e poco più



STASKOVA 6.5 – Non trova la via del gol ma è autrice di una grande partita in fase di appoggio e sostegno alla fase offensiva (Dal 70' ZAMANIAN 6.5 - 20 minuti di grande qualità)



All. GUARINO 7.5 - 21 vittorie in 21 partite: ne manca solo una per il campionato perfetto