Autore della doppietta contro la Juventus, il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Roma TV nel post-partita.



Sembrava una vittoria scontata dopo essere andati in superiorità numerica.

"Abbiamo fatto davvero una buona gara. In undici contro dieci dovevamo gestire meglio la partita e non dovevamo perdere le palle troppo facilmente. Per questo siamo stati troppo frettolosi nel gioco e abbiamo preso il secondo gol. Si poteva fare meglio, ma contro una buona Juve abbiamo fatto una buona partita".



Squadra disunita solo nel finale...

"Sì, quando stiamo 2-1 in 11 contro 10 dobbiamo vincere per forza. Su questo dobbiamo migliorare e gestire molto meglio la partita".



Cosa non ha funzionato, in particolare?

"Gestire il pallone, non perdere la palla troppo facilmente e continuare a giocare senza avere fretta. E dobbiamo continuare a pressare alti per mettere in difficoltà gli avversari. Quando abbiamo palla non dovevamo permettere alla Juventus di produrre tante occasioni".



La Roma era stanca?

"Anche la Juventus lo era. Dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto una buona partita. Da domani dobbiamo lavorare per la prossima partita perché è importante, pensiamo all'Udinese in vista di questa settimana".