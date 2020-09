Roma-Juve segna anche il debutto in Serie A per Arthur Melo. Rimasto in panchina tutta la partita nella vittoria contro la Sampdoria, il centrocampista brasiliano all'Olimpico è entrato al 58' al posto di McKennie facendo così l'esordio nel campionato italiano. Arrivato dal Barcellona nell'ambito dello scambio con Pjanic, Arthur può giocare sia regista che come mezz'ala. Un jolly di centrocampo per Andrea Pirlo.