Dal sito ufficiale della Juventus:



"Era dall'agosto 2017 contro il Genoa che la Juventus non vinceva una partita in cui era stata sotto di due gol in Serie A.



Mattia De Sciglio ha trovato il suo secondo gol in Serie A, a 1505 giorni di distanza dal primo (realizzato nel novembre 2017 contro il Crotone).



Manuel Locatelli ha segnato il suo primo gol di testa in Serie A; in precedenza aveva realizzato nove gol di destro e uno di sinistro.



Wojciech Szczesny ha parato quattro degli ultimi sette rigori fronteggiati in Serie A, gli ultimi due contro la Roma in questo campionato.



Paulo Dybala ha segnato quattro gol fuori casa in questo campionato, già il doppio rispetto a quanto fatto nella scorsa Serie A."