di Francesco Guerrieri

La Juventus è sotto 1-2 con la Roma dopo il primo tempo dell'Olimpico. Al rigore trasformato da Jordan Veretout fischiato per fallo di mano di Rabiot in area ha risposto Ronaldo, sempre dal dischetto, dopo essersi procurato il penalty su tocco di mano di Pellegrini nell'area giallorossa. E a pochi minuti dall'intervallo ancora Veretout completa un contropiede segnando il suo secondo gol personale. Scorri o clicca sulla gallery per top e flop dei primi 45 minuti di Roma-Juve