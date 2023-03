Si è conclusa pochi istanti fa la prima frazione di gioco del big match dell'Olimpico tra la Roma di Mourinho e la Juve di Max Allegri, senza regalare particolari emozioni e con il punteggio che è rimasto invariato dal fischio di inizio. Poche, infatti, sono state le occasioni da gol create da entrambe le squadre, che hanno optato per annullarsi e cercare di spegnere sul nascere le ripartenze avversarie. Juve che ha tenuto di più il pallino del gioco, trovando anche buone praterie sulle corsie esterne, ma senza sfruttare al meglio le occasioni che gli sono state concesse. Bianconeri che sono stati guidati ancora una volta dalla tenacia e dalla determinazione del duo formato da Kostic e Danilo, autentici protagonisti della stagione della Vecchia Signora e che anche nel primo tempo dell'Olimpico hanno fatto valere le loro gerarchie. In affanno invece Manuel Locatelli, in ritardo nelle letture di gioco e anche nell'intervento su Spinazzola che gli è costato il giallo. Nella Gallery seguente i TOP e FLOP della Juve nel primo tempo.