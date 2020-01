Una prova di forza, di coraggio, di voglia matta d'arrivare al risultato attraverso un gioco che non sa essere banale. La Juve c'è, eccome, all'Olimpico: domina per 2-0 il primo tempo e fa incetta di buone sensazioni. Apre le danze Merih, su un pallone profondissimo di (il turco si è poi infortunato e ha lasciato spazio a De Ligt) ; le chiudesu calcio di rigore, dopo un gioco d'astuzia di Dybala che ruba palla a Veretout e si fa atterrare. Sarebbe pure rosso , maè di altro avviso. Tant'è: non esattamente motivo tale da strapparsi i capelli. Stasera c'è spazio solo per l'entusiasmo: ora 45 minuti per tenere a debita distanza l'Inter.