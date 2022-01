2







di Marco Amato

Una partita non certo entusiasmante, ritmi non certo infernali. Il primo tempo di Roma-Juve scorre tra un'interruzione e un'altra, con qualche fiammata delle due squadre e i due gol che fissano il tabellone sull'1 a 1 e rappresentano il climax di un racconto non certo epico.



La Juventus è la solita Juventus. Qualità individuali, ma poca costruzione e squadra che tende ad abbassarsi. Sul gol subìto, un concorso di colpe tra Bentancur e Szczesny. Sul gol segnato, un concorso di meriti tra Chiesa e, soprattutto, Dybala.



