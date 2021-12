Come già annunciato nelle scorse ore, l'ulteriore abbassamento al 50% del limite della capienza degli stadi ha costretto laa sospendere ufficialmente la vendita deiper la partita contro la, in programma il prossimo 9 gennaio. C'è però un problema: la società giallorossa aveva infatti già "staccato" 42 mila tagliandi, di cui 20.100 per gli abbonati, mentre i posti attualmente a disposizione sono circa 32 mila. Restano fuori, dunque, 10 mila persone, con il club che dovrà rendere note le modalità di selezione e quelle di rimborso.