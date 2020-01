Domenica andrà in scena una partita importantissima in ottica classifica. Uno scontro ad alta quota reso ancora più significativo dal contemporaneo impegno dell'Inter contro l'Atalanta. Le partite, però, non si giocano solo su un piano sportivo: queste quattro squadre, infatti, insieme mettono 'in campo' un fatturato complessivo di 1.2 miliardi di euro. Nello specifico, Juve-Roma - come riportato sul sito della Gazzetta - è la gara più rilevante sul piano economico. Bianconeri e giallorossi, infatti, coprono da sole 745 milioni di euro di fatturato sugli 1.2 miliardi di cui sopra. I primi, dopo gli anni di piombo dei settimi posti (in cui si raggiungevano quote intorno ai 150 milioni), hanno sfiorato il mezzo miliardo in termini di ricavi al netto delle plusvalenze (494), certificando una crescita spaventosa e la voglia di imporsi come una delle prime tre realtà nel mondo calcistico. La Roma, invece, ha un fatturato di 251 milioni, che, a differenza di quello bianconero in costante crescita, ha risentito un po' del rendimento altalenante delle ultime stagioni. Dai picchi di ricavi dovuti alla Champions ai crolli figli di quelle annate decisamente negative. Il piano, però, è quello di collocarsi tra le maggiori potenze europee già nei prossimi anni, sfruttando l'onda positiva che ci si augura possa portare Friedkin.