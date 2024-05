Al minuto 57 di Roma-Juventus si accendono gli animi. Tutto nasce dall'intervento di Weah su Paredes. L'esterno era già ammonito e i giocatori giallorossi, in primis De Rossi, chiedono l'espulsione. In realtà però Weah è intervenuto sul pallone ed è stato un errore di Colombo fischiare fallo come spiegato anche da Luca Marelli. "Weah entra nettamente sul pallone e poi tocca Paredes, non è un fallo da fischiare, non è un intervento in ritardo ma solo in scivolata per andare a prendere il pallone. E' un errore dell'arbitro fischiare il fallo, Weah nettamente prima di Paredes"