Situazione da monitorare, quella legata a Gonzalo Higuain. L'attaccante oggi ha svolto un allenamento indifferenziato a causa di un leggero affaticamento alla coscia sinistra. Problema che preoccupa Maurizio Sarri in vista della sfida di domenica sera con la Roma: le condizioni di Higuain verranno valutate giorno per giorno, con la speranza di averlo a disposizione per la trasferta dell'Olimpico.