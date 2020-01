Maurizio Sarri compie oggi 61 anni ma invece di festeggiare penserà alla sfida di domenica contro la Roma. Oggi altro allenamento alla Continassa. Il tecnico bianconero spera di recuperare Gonzalo Higuain sul quale c'è comunque ottimismo in vista della sfida di domenica sera. Difficilmente, però, il Pipita avrà i novanta minuti nelle gambe e per questo Sarri sembra orientato a schierare nuovamente l'attacco composto da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Aaron Ramsey impiegato in posizione di trequartista.