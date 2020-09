Due gol per salvare la Juve. Cristiano Ronaldo è stato il migliore in campo nel pareggio dei bianconeri all'Olimpico contro la Roma, con una doppietta ha recuperato il doppio svantaggio della squadra di Pirlo fissando il risultato sul 2-2. Nel post partita, arriva l'analisi attraverso i suoi profili social: "Non è il risultato che volevamo, ma con questo spirito collettivo saremo più forti che mai! #finoallafine".