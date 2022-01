Intorno al 24' Federico Chiesa si è fermato dopo un intervento di Smalling, non sanzionato. L'esterno offensivo è uscito dal campo sulle sue gambe, camminando: Landucci ha mandato a scaldare Dejan Kulusevski in via precauzionale. Chiesa è rientrato poco dopo, ma le sue condizioni sono monitorate dallo staff medico bianconero.