Clamoroso a Trigoria! La Juventus affronta una Roma forte, esperta, ricca di classe 2004 in campo, mentre i bianconeri non ne schierano in distinta. La squadra di Montero, soffre, va sotto, ma non esce mai dalla partita. Poi, il tecnico la cambia con i cambi: tutti azzeccati, nel secondo tempo la Juve alza i giri del motore e trova una vittoria clamorosa, importantissima. Ma c’è un’altra vittoria, ancora più importante: quella del progetto.: 1-1: (Cherubini 21', Vacca 75'): Marin, Golic, Pisilli, Cherubini, Keramitsis, Oliveras (Ienco 63'), Mannini (Graziani 77'), D’Alessio, Vetkal, Guerrero (Marazzotti 45'), Mlakar..: Razumejevs, Plaia, Cichella, Nardozi, , Bolzan, Ivkovic, , Feola, Nardin.. Guidi.: Vinarcik; Martinez, Bassino, Gil; Savio (Firman 54'), Ripani, Ngana, Pagnucco (Turco 54'); Vacca, Scienza (Grosso 54'), Pugno (Crapisto 70').. Fuscaldo, , Domanico, Biggi, , Giorgi, , Scarpetta, Owusu, , Sosna.. Montero: Pagnucco (J), Vacca (J), Bassino (J), Oliveras (R), Pugno (J), Ripani (J): Ienco (R): Sig. Stefano Nicolini di BresciaFISCHIO FINALE82' - Ancora Vacca dal dischetto: GOL JUVE!82' - Giocata clamorosa di Crapisto che viene steso in area: ancora rigore per la Juve76' - Sul dischetto si presenta Vacca, GOL JUVE!75' Miracolo di Marin su Vacca, sugli sviluppi dell'azione arriva il rigore per la Juve58' - Cherubini semina il panico, palla per Pisilli che in area centra la traversa46' - Via alla ripresaINTERVALLO38' - Ripani, dopo un dribbling, si inventa una conclusione dalla distanza: palla fuori, ma che bella azione21' - GOL ROMA, azione personale di Cherubini che dalla sinistra si accentra e insacca sul primo palo19' - Spinge la Juve, Pagnucco crossa ma Pugno no ncolpisce bene in area17' - Salva Vinarcik su Pisilli7' - Azione personale di Vacca, si libera e tira, vicino al gol1' - Via al match