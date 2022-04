Per dimenticare la sconfitta contro il Verona, per misurare contro la capolista del campionato il livello raggiunto. La Juventus Primavera torna in campo questa mattina, per sfidare la Roma, saldamente al primo posto della classifica del torneo. La squadra di Bonatti, reduce dallo stop contro gli scaligeri, cerca punti per consolidare una posizione che varrebbe l'accesso ai playoff.



IL TABELLINO



Roma-Juventus: 0-0



Marcatori:



Roma (3-4-1-2): Mastarnatonio; Vicario, Morichelli, Voelkerling, Tahirovic, Volpato, Faticanti, Rocchetti, Louakima, Cherubini, Keramitsis. A disp. Berti, Baldi, Missori, Feratovic, Satriano, Oliveras, Di Bartolo, Cassano, Pagano, Vetkal, Pisilli, Pellegrini. All. De Rossi

Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rohui; Mulazzi, Bonetti, Omic, Turicchia; Chibozo, Turco. A disp. Scaglia, Daffara, Citi, Hasa, Fiumaò, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa.



Ammonizioni:



Arbitro: Sig. Luca Angelucci della sezione di Foligno



1'- Via al match!