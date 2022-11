Ritmi infernali, qualità e gol: quest'oggi Juventus Primavera e Roma hanno dimostrato di essere le due squadre migliori del campionato di categoria. Allo stesso tempo, la squadra di Guidi ha dimostrato di averne di più, rispetto ai bianconeri e legittima la mini fuga in testa alla classifica. Nella prima parte del primo tempo la squadra di Montero tiene botta ma con il passare del tempo i giallorossi escono fuori e approfittano delle amnesie difensive della Juve, dilagando nella ripresa.- Parate decisive, una su rigore. Dall'altra parte della bilancia qualche uscita non perfetta: prestazione sufficiente- Va in apnea quando i giallorossi spingono, sbaglia i tempi della risalita nell'azione del 2 a 1 (Dal 46'- Non riesce a risollevare le sorti della difesa, nel 5-2 prende un'imbucata che costa il gol)- Qualche sbavatura di troppo in marcatura e posizionamento, sbaglia i tempi- Luci e ombre. Bravo a costruire il gol dell'1 a 0, divorato nell'uno contro uno da Pagano nel 4 a 2- Tanti errori pesanti, che condizionano il risultato. Giornata da dimenticare- Fotocopia l'ennesima prestazione di quantità e qualità. Uno dei migliori oggi, uno dei migliori in questa prima parte della stagione (Dal 78' DORATIOTTO sv)- Spesso perde un tempo di gioco e le ripartenze della Juve rallentano, in più di un'occasione viene sovrastato dai centrocampisti giallorossi (Dal 60'- Non riesce a creare occasioni con i suoi spunti in velocità)- Baricentro basso, tecnica, protezione del pallone e spunto nel breve. Mette in difficoltà la mediana giallorossa con giocate di qualità: tra i migliori dei suoi, ancora una volta- Pronti via mette un pallone illuminante per Mancini, poi cala e soffre la posizione defilata, pur offrendo alcuni spunti positivi (Dal 46'- Entra e segna, riaccendendo le speranze della Juve. Solo temporaneamente, però)- Scende a centrocampo per toccare palloni e segnalarsi in campo, davanti é isolato e non incide: non é solo colpa sua (Dal 68'- Poco tempo per mettersi in mostra e partita già condizionata)- Non entra mai in partita, da posizione defilata non riesce a mettersi al centro del gioco. Quando prova a partire viene rimbalzato dalla difesa avversaria- Mette dentro tutti i gioielli, ma la Roma è in versione Lupin e ne ruba il talento. Il tridente non funziona: Yildiz e Turco sugli esterni sono depotenziati e Mancini rimane isolato. Dietro si rivedono le amnesie della prima parte di stagione, su questo aspetto si dovrà concentrare il lavoro invernale durante la sosta