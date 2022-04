di Marco Amato

25 minuti di blackout nel secondo tempo. Arriva così la pesante sconfitta della Juventus Primavera, contro la Roma. Non arriva la risposta, dopo aver perso contro il Verona e, nonostante un buon primo tempo, i bianconeri affondano e sono costretti ad assistere inermi al monologo giallorosso. Un match che deve far male ma da dimenticare il prima possibile. L'occasione del riscatto arriva già mercoledì, con la sfida contro il Pescara.



LE PAGELLE



SENKO 6 - Sui gol non può fare nulla, per il resto qualche buon intervento



SAVONA 5 - Spinge tanto e offre sempre un appoggio alla manovra offensiva. Nel secondo tempo, però, prende due imbucate sulla sua fascia, da dove la Roma mette palla in mezzo per andare a segnare



NZOUANGO 6 - Alcuni interventi difensivi decisivi, per tenere a galla i bianconeri. Nel primo tempo una spaccata per annullare un pericolosissimo contropiede giallorosso



MUHAREMOVIC 6 - Sfiora un eurogol e in fase difensiva è sempre presente e preciso



ROUHI 5.5 - Fatica a crearsi lo spazio per spingere, spesso viene rimbalzato indietro



MULAZZI 5 - Poco, pochissimo in fase offensiva, dove viene annullato dalla retroguardia avversaria. Dietro non riesce a dare una mano a Savona (Dal 72' MARESSA sv)



OMIC 5.5 - Finche riesce prova a fare da schermo davanti la difesa, anche lui, però, spesso viene sopraffatto dai giallorossi (Dal 57' HASA 6 - Entra bene e trova dei guizzi interessanti)



BONETTI 5.5 - Gestisce bene palla nel primo tempo, poi cala anche lui ed è in ritardo nell'accorciare nei gol dei giallorossi (Dal 72' SEKULARAC sv)



TURICCHIA 5 - Si vede poco sull'esterno, non riesce a trovare lo spazio per spingere e in difesa è spesso in ritardo (Dal 77' DORATIOTTO sv)



CHIBOZO 5.5 - Qualche accelerata per provare ad aprire le maglie della difesa avversaria, ma poi manca nell'ultimo passaggio e nella ripresa scompare



TURCO 5 - Lotta, sgomita, per provare a tenere alto il baricentro dei bianconeri. Il duello, però, lo vince la difesa della Roma (Dal 72' STRIJDONCK sv)



All. BONATTI 5 - Nel primo tempo i bianconeri tengono botta e creano due occasioni pericolose. Nella ripresa, però, la Juventus rimane negli spogliatoi e in campo si vede solo la Roma. Una sconfitta pesante, ma da dimenticare il prima possibile: per evitare contraccolpi, perché il campionato è ancora lungo e perdere il treno playoff sarebbe una beffa per quanto di buono fatto vedere fin qui