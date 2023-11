Da Juventus.com:La Juventus Under 19 torna a Torino con tre punti pesantissimi in chiave classifica. La doppietta di Alessio Vacca, su calcio di rigore, permette ai bianconeri di superare 1-2, in rimonta, i giallorossi.Di seguito il tabellino del match del "Di Bartolomei" di Trigoria.IL TABELLINOCampionato Primavera 1 - 9ª giornataRoma-Juventus 1-2Campo "A. Di Bartolomei" - Trigoria (provincia di Roma)Marcatori: 21' pt Cherubini (R), 32' st rig Vacca (J), 37' st rig Vacca (J).Roma: Marin, Golic (40' st Bolzan), Cherubini (cap), Pisilli, Keramitsis, Oliveras (18' st Ienco), Mannini (32' st Graziani), D'Alessio, Vektal, Guerrero (1' st Marazzotti; 32' st Nardozi), Mlakar. A disposizione: Razumejevs, Plaia, Cichella, Ivkovic, Feola, Nardini. Allenatore: Federico Guidi.Juventus: Vinarcik, Martinez, Vacca, Ripani (cap), Savio (9' st Turco), Pagnucco (9' st Firman), Scienza (9' st Grosso), Bassino, Ngana, Gil, Pugno (25' st Crapisto). A disposizione: Fuscaldo, Domanico, Biggi, Giorgi, Scarpetta, Owusu, Sosna. Allenatore: Paolo Montero.Arbitro: Nicolini Stefano (Brescia).Assitenti: Giuggioli Lorenzo (Grosseto), Monaco Giacomo (Termoli).Ammoniti: 30' pt Pagnucco (J), 36' pt Vacca (J), 37' pt Gil (J), 42' pt Oliveras (R), 21' st Pugno (J), 31' st Ienco (R), 37' st Golic (R), 41' st Ripani (J).Espulsi: 43' st Ienco (R) per somma di ammonizioni.Prossimo impegno:Campionato Primavera 1 - 10ª giornataCampo "Ale & Ricky" - Vinovo (TO)Juventus-AtalantaSabato 11 novembre, ore 13:00