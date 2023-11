DaRoma Primavera e Juventus Primavera si affrontano domenica 5 novembre 2023 alle ore 10:45 nella gara valida per la nona giornata del Campionato Primavera 1.ROMA PRIMAVERA-JUVENTUS PRIMAVERA, DOVE VEDERLARoma Primavera-Juventus Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in diretta streaming sul sito dell'emittente.