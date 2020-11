La Juventus Primavera stamattina ha perso 4-2 contro la capolista Roma in trasferta. Questa l'analisi dell'allenatore bianconero Andrea Bonatti: "Abbiamo fatto una buonissima partita creando a più riprese le occasioni per segnare altri gol, ma si è messa di mezzo la bravura del portiere avversario, sicuramente tra i migliori. Usciamo dal campo dopo una prestazione di ottima qualità contro una squadra che è in grande fiducia tecnica e che abbiamo messo in difficoltà grazie al lavoro di questi ragazzi in un periodo particolare gestito nel migliore dei modi. Resta il rammarico perché una prestazione di questo livello poteva darci un risultato differente, però giocare così oggi ci dice che possiamo essere protagonisti in questo campionato, mettendo a posto alcuni errori. Voglio fare un plauso ai ragazzi per come sono stati in campo con orgoglio e qualità tecnica".