Clamoroso a Trigoria! Laaffronta unaforte, esperta, ricca di classe 2004 in campo, mentre i bianconeri non ne schierano in distinta. La squadra di Montero, soffre, va sotto, ma non esce mai dalla partita. Poi, il tecnico la cambia con i cambi: tutti azzeccati, nel secondo tempo la Juve alza i giri del motore e trova una vittoria clamorosa, importantissima. Ma c’è un’altra vittoria, ancora più importante: quella del progetto.VINARCIK 6 – Non può nulla sul gol, per il resto controllaGIL 6 – Meglio rispetto ai compagni di repartoBASSINO 5.5 – Mattinata difficile, a volte ci mette una pezza ma in più occasioni viene superatoBRUNO MARTINEZ 5.5 – Infilato più volte, che sofferenza oggi!SAVIO 5 – Per sua fortuna non ci sarà sempre un Cherubini da rincorrere (Dal 54’ FIRMAN 6 – Più timido rispetto agli altri subentranti)NGANA 6.5 – Calma, quantità, qualità e tanti palloni recuperatiRIPANI 6 – Spunti di classe, ma si accende a intermittenzaPAGNUCCO 6 – Sulla sua corsia si soffre meno, ma comunque si soffre (Dal 54’ TURCO 6.5 – Cambia marcia alla manovra)VACCA 7.5 – Davanti arrivano pochi palloni, ma le occasioni che la Juve crea passano dai suoi piedi: il più pericoloso, glaciale dal dischetto per due volteSCIENZA 5 – Timido negli ultimi metri, sovrastato quando va a dare una mano dietro (Dal 54’ GROSSO 6.5 – Dinamismo alla manovra, secondo ottimo ingresso)PUGNO 5 – Risucchiato dalla difesa giallorossa, si vede poco (Dal 68’ CRAPISTO 8 – Entra e spacca la partita in due, clamoroso!)All. MONTERO 8 – Cambi azzeccati, la sua Juve cambia marcia nel secondo tempo e il merito è delle sue intuizioniPROGETTO 10 – La vittoria per la Juventus è doppia: sul campo, ma soprattutto fuori! Di fronte una schiera di fuori quota, di ragazzi talentuosi che meriterebbero di maturare in una seconda squadra, piuttosto che continuare a giocare in Primavera. I bianconeri questa strada l’hanno intrapresa da tempo, dovrebbero essere presi da esempio.