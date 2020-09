Roma-Juve è iniziata da poco e arrivano le prime indicazioni di Andrea Pirlo, come riporta Sky Sport. Il destinatario è McKennie, che ha sbagliato qualcosa in fase di impostazione ed è stato richiamato dall'allenatore: Pirlo gli ha detto di giocare con più velocità i palloni per non rallentare la manovra della squadra. Bene invece in fase di non possesso, nella quale nell'ultima giornata è stato uno dei migliori.