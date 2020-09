Alla fine, Pirlo sceglierà ancora Frabotta? Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Maestro opterà ancora per il ragazzo classe 1999: "Frabotta ha fatto di tutto con la Samp per meritarsi la conferma a scapito di De Sciglio. Oltre al rientro di Bentancur, che si gioca una maglia con Rabiot, i botti potrebbero arrivare dalla panchina, col recuperato Dybala e il nuovo acquisto Morata pronti a entrare". Dunque, dopo la positiva prova del ragazzo romano contro la Sampdoria, il mister potrebbe continuare sulla stessa scia che tante - e buone - indicazioni ha sapito dare in questa lunga settimanda d'avvicinamento...