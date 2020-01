Il rigore trasformato da Diego Perotti ha tenuto la Roma in partita fino alla fine, senza però riuscire a trovare il pareggio. A commentare la vittoria della Juventus è l'argentino ai microfoni di Sky Sport: "Non si possono prendere due gol in 10'. Non siamo entrati in campo concentrati, non avevamo l'atteggiamento giusto. Non abbiamo saputo reagire. Il gol ci ha dato la fiducia per cercare il pareggio, abbiamo fatto possesso palla e costretto la Juve ad abbassarsi, ma non abbiamo dimostrato la nostra qualità in campo. Il ko di Zaniolo? E' una notizia bruttissima, perché è un ragazzo giovane e importante per la squadra. Anche oggi era stato uno dei migliori fino all'infortunio. Non c'è una spiegazione per questa sfortuna che ci ha assalito, gli mando un abbraccio fortissimo e spero possa tornare il prima possibile. Tutta la squadra è con lui".