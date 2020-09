La Juve ha ritrovato Paulo Dybala che contro la Roma è stato convocato ed è rimasto in panchina per tutta la partita. Già alla vigilia della gara dell'Olimpico Pirlo aveva ammesso che l'argentino non è ancora fisicamente pronto tanto che pure la sua convocazione era in dubbio: ​"Questa settimana si è allenato con noi, vediamo oggi come sta, veniva da quasi due mesi di inattività, decidiamo nel pomeriggio se portarlo o lasciarlo qua a lavorare". ​La Joya ​è quindi a disposizione ma non ancora al 100% forse contro il Napoli ci sarà spazio per uno spezzone.