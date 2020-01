Come riporta Opta, il match tra Juve e Roma è particolarmente significativo per Paulo Dybala e Edin Dzeko, due di quelli che con le loro reti potrebbero essere i protagonisti di questa sera. ​ I due gol dell'attaccante della Roma contro la Juventus in Serie A sono entrambi arrivati allo stadio Olimpico, inclusa la sua prima rete nel massimo campionato nell’agosto 2015. La prima rete di Dybala con la maglia della Juventus in Serie A, invece, è arrivata nell’agosto 2015, proprio contro la Roma allo stadio Olimpico.