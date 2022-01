"Svolta per la Juve contro la Roma? Questo è un anno particolare. Nell'ambiente si è preso intelligentemente coscienza di questo. La Juve viene da un periodo talmente importante che questa annata è stata recepita come annata di ricostruzione, però la qualità dei giocatori della Juventus non è quella che è stata espressa fino adesso ma molto superiore e l'errore che fanno alcune squadre, come ieri, è di non ritenerla capace di fare dei momenti di gara così importante come contro la Roma. La Juve è in grado di fare 20 minuti e mettere sotto tutti, e mi auguro continui così". Queste le parole di Marcello Lippi, ex allenatore della Juve ed ex ct, rilasciate a La politica nel pallone su Gr Parlamento.